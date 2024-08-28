Yığılca'da Arıcılık Semineri Düzenlendi

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde, "Yığılca Arısı ve Arıcılık Yönetmeliği Semineri" düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yığılca İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere katılan bal üreticileri, Yığılca arısının korunması ve arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği konularında bilgilendirildi.

Seminerde konuşan Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, Yığılca arısının önemine değindi.

Yığılca arısının, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 yılında yeni bir arı cinsi olarak tescillendiğine işaret eden Demirkol, "Göstermiş olduğu yüksek performans sayesinde gerek bölgemizde gerekse komşu bölgelerde, hatta yurt genelinde adını duyurmayı başaran Yığılca arısına talep her geçen gün artmaktadır." ifadelerini kullandı.

Demirkol, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne kayıtlı 160 işletmede, 8 bin 150 aktif koloni bulunduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İlçemizin tanınırlığı ve kalkınmasında arıcılık birinci sırada gelmektedir. Bu değere hepimizin dört elle sahip çıkması gerekmektedir. İlçemizde faaliyetini sürdüren BALKÖY Kooperatifi ile arı ürünlerimizin Türkiye çapında bir marka olabileceğine inanıyorum. Bu inançla arıcılığı ve arıcılık alanında yapılan çalışmaları tüm gücümüzle destekliyoruz."