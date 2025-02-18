Yığılca\'da Kedi ve Köpek Aşılamaları

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde sahipli kedi, köpekleri aşılama ve kimliklendirme çalışmaları devam ediyor.

İlçede, hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, köy köy dolaşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler, sahipli kedi ve köpekleri aşılayıp kimliklendirme çalışması yapıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Çalışkan, yaptığı açıklamada, aşılamların ilçe müdürlüğünde de yapıldığını bildirdi.