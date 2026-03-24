Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yığılca'da Tapu İşlemleri Dijitalleşiyor

24.03.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yığılca Belediyesi ile İlçe Tapu Müdürlüğü arasında tapu işlemlerini hızlandırmak için dijital işbirliği protokolü imzalandı.

Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş ve Tapu Müdürü Ferhat Gençoğlu tarafından imzalanan protokol, kurumlar arasındaki işlem yoğunluğunu azaltmayı ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Protokol kapsamında kurulacak sistem sayesinde, vatandaşların belediye ve tapu arasında gidip gelme zorunluluğu ortadan kalkacak.

Bina, arsa ve arazilerin rayiç değerleri sistem üzerinden görülebilecek, iki kurum arasında kurulacak dijital köprü ile verilere hızlı, doğru ve güvenli şekilde erişim sağlanacak.

Savaş, protokolle vatandaşlara çok büyük kolaylık sağlanacağını belirterek, "Artık hemşehrilerimiz belediyeye gelmek zorunda kalmadan bütün işlemlerini Tapu Müdürlüğünde bitirebilecek. Çağın gerekliliklerine uygun, hızlı ve etkin hizmet anlayışımızla vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Protokolün operasyonel süreci rahatlatacağına değinen Gençoğlu, "Bu işbirliği ile personelimiz rayiç bedellere sistem üzerinden anında ulaşacak. Amacımız bürokrasiyi azaltmak ve işlem hazırlık sürecini hızlandırmak. Her iki kurum için de oldukça faydalı bir adım. E-belediyeye geçmeyen diğer belediyelerin de gerekli çalışmaları yaparak bu sisteme bir an önce geçmeleri gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 14:11:57. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.