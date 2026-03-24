Yığılca'da Tapu İşlemleri Dijitalleşiyor

Yığılca Belediyesi ile İlçe Tapu Müdürlüğü arasında tapu işlemlerini hızlandırmak için dijital işbirliği protokolü imzalandı.

Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş ve Tapu Müdürü Ferhat Gençoğlu tarafından imzalanan protokol, kurumlar arasındaki işlem yoğunluğunu azaltmayı ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Protokol kapsamında kurulacak sistem sayesinde, vatandaşların belediye ve tapu arasında gidip gelme zorunluluğu ortadan kalkacak.

Bina, arsa ve arazilerin rayiç değerleri sistem üzerinden görülebilecek, iki kurum arasında kurulacak dijital köprü ile verilere hızlı, doğru ve güvenli şekilde erişim sağlanacak.

Savaş, protokolle vatandaşlara çok büyük kolaylık sağlanacağını belirterek, "Artık hemşehrilerimiz belediyeye gelmek zorunda kalmadan bütün işlemlerini Tapu Müdürlüğünde bitirebilecek. Çağın gerekliliklerine uygun, hızlı ve etkin hizmet anlayışımızla vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Protokolün operasyonel süreci rahatlatacağına değinen Gençoğlu, "Bu işbirliği ile personelimiz rayiç bedellere sistem üzerinden anında ulaşacak. Amacımız bürokrasiyi azaltmak ve işlem hazırlık sürecini hızlandırmak. Her iki kurum için de oldukça faydalı bir adım. E-belediyeye geçmeyen diğer belediyelerin de gerekli çalışmaları yaparak bu sisteme bir an önce geçmeleri gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.