Yiğit Süzen, YKS'de Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
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Yiğit Süzen, YKS'de Türkiye Üçüncüsü Oldu

26.07.2025 11:03
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Ordu'da Yiğit Süzen, YKS TYT'de Türkiye üçüncüsü oldu. Zaman yönetimiyle başarısını artırdı.

Ordu'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Türkiye üçüncüsü olan Yiğit Süzen, sınavlarda ve ders çalışırken zamanını iyi kontrol edebildiğini ve bunu bir başarı anahtarına çevirdiğini söyledi.

Ordu Fen Lisesinden mezun olan ve Ordu Final Kurs'a giden Süzen, ???????TYT'de 120 sorunun 118'ini doğru yanıtlayarak Türkiye üçüncüsü oldu. Süzen, Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ise 80 sorunun 79'unu doğru yaparak, sayısal alanda da Türkiye 14'üncüsü olma başarısını gösterdi.

Altınordu ilçesinde oturan 17 yaşındaki Süzen'in başarısı, hem kendisini hem de ailesini gururlandırdı.

Yiğit Süzen, AA muhabirine, 4 yıllık bir sınav süreci yaşadığını ve düzenle ilerlediğini söyledi.

Bu sürecin ilk 2 yılını "temel atma", 11 ve 12'nci sınıfı ise "yükseliş" dönemi olarak tanımlayan Süzen, "Tüm yaşıtlarım telefon ve bilgisayarlarını kısıtlamaya çalışırken, benim hiç böyle bir kısıtlamaya ihtiyacım olmadı. Çünkü kendimi kontrol edebiliyordum. Ders çalışmam gereken zamanlarda dersimi çalışıp boş zamanımı istediğim gibi değerlendirebiliyordum. Bu zaten başarımın temel anahtarı oldu." dedi.

Sınava hazırlık sürecinde zaman kontrolünün önemli olduğunu dile getiren Süzen, şöyle devam etti:

"Gerek sınavlarda gerek ders çalışırken zamanımı iyi kontrol edebiliyordum. Bunu bir başarı anahtarına çevirdim. 9'uncu ve 10'uncu sınıfta ders çalışmaktan fazla kitap okudum. Yani günde bir kitap bitirdiğim oldu. 4-5 saat kitap okuduğum oldu. Kitap okumayı seviyordum ve bunun sınav için de faydalı olduğunun bilincindeydim. Bu yüzden 9 ve 10'uncu sınıfa önem verdim. Artık 11 ve 12'ye geldiğimizde test çözme işi arttığı için kitap okumaya pek zamanım kalmadı ama seviyorum."

Sınav sonucuna bakarken yanında annesinin bulunduğunu anlatan Süzen, sonucu gördüğünde heyecanlandığını ve ailesinin de çok sevindiğini söyledi.

Ordu Final Kurs'un sınav sürecini iyi yönettiğini belirten Süzen, "Bana güvendikleri ve hep yanımda oldukları için minnettarım. Final, benim için önemli bir dönüm noktası oldu. Gerek kendi rehber hocalarıyla gerek öğretmenleriyle bana büyük destek sağladılar. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Süzen, lise öğreniminin başından beri doktor olmayı istediğini vurgulayarak, üniversite tercihi konusunda henüz karar aşamasında bulunduğunu ancak tıp fakültesi konusunda kararlı olduğunu kaydetti.

Yiğit Süzen, bu başarıya ulaşmasında büyük pay sahibi olan okulundaki öğretmenlerine de teşekkür etti.

Ordu Final Kursları Kurucusu ve Yöneticisi Cesur Sarpkaya ise hedefi ve hayali için mücadele eden bütün öğrencileri tebrik ederek, "Başarılı öğrencilerin ortak özellikleri, disiplinli ve sorumluluk sahibi olmaları. Yiğit ile 3 yıldır beraberiz. Hiç ek destek almadı. Okul ve kursla birlikte bu süreci yönettik. Oldukça da iyi bir başarı gösterdi. İyi bir hekim olacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Eğitim, Güncel, ordu, YKS, TYT, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yiğit Süzen, YKS'de Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika

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