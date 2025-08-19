Yıkılma Tehlikesindeki Aileye Yeni Ev

Samsun'un Yakakent ilçesinde evi yıkılma tehlikesi taşıyan ihtiyaç sahibi aile için yeni bir evin temeli atıldı.

Asmapınar Mahallesi'nde, annesiyle birlikte yaşayan 50 yaşındaki Ergül Kaya ve 80 yaşındaki Hanife Kaya'ya güvenli bir yuva kazandırmak amacıyla Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu'nun öncülüğünde, Yakakent Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, mahalle muhtarı Sadık Okur ile Asmapınar Mahallesi sakinlerinin desteği ile hayırsever vatandaşların katkılarıyla aile için yeni bir ev yapılması için çalışma başlatıldı.

Kısa sürede tamamlanması planlanan evin, Ergül Kaya ve annesi Hanife Kaya'ya teslim edileceği belirtildi.

Belediye Başkanı Aydoğdu, söz konusu çalışmanın ilçedeki birlik ve beraberliğin en güzel göstergelerinden biri olduğunu ifade ederek, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Aydoğdu, Yakakent Belediyesi olarak, ihtiyaç sahibi ailenin yanında olmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Asmapınar Mahallemizde evi yıkılmak üzere olan bir ailemiz için yeni bir evin temelini attık. Kısa süre içerisinde inşaatı tamamlayarak evimizi ailemize teslim edeceğiz. Bu süreçte katkı sağlayan, emek veren ve destek olan herkese gönülden teşekkür ediyor, bu örnek dayanışmanın tüm mahallelerimize ve geleceğimize ışık olmasını temenni ediyoruz." dedi.