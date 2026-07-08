Yılan Isırdı, Helikopterle Hastaneye Ulaşıldı

TUNCELİ'de, kırsalda engerek yılanının el bileğinden ısırdığı Cemal T. (60), jandarma helikopteriyle alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Eğriyamaç köyü kırsalında meydana geldi. Doğa gezisi sırasında engerek yılanının el bileğinden ısırdığı Cemal T. için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Cemal T.'nin bulunduğu noktanın köye yaklaşık 1 saatlik yürüme mesafesinde olduğunun bildirilmesi üzerine jandarma ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAHOM) üzerinden helikopter desteği talep edildi. Jandarma helikopteriyle bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Cemal T.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Cemal T., helikopterle alınarak saat 14.00 sıralarında Tunceli Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Burada tedaviye alınan Cemal T., daha sonra ileri tetkik ve tedavisi için Elazığ'daki Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.