Yılan Kümes İçinde Yakalandı

Adıyaman'da horoz kümesine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
Örenli Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki horoz kümesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan gören ev sahipleri, durumu Adıyaman Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, kümesteki yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.
