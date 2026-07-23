Yılan Silodan Kurtarıldı - Son Dakika
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Yılan Silodan Kurtarıldı

Yılan Silodan Kurtarıldı
23.07.2026 12:02
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Şarkışla'da mısır silosuna giren yılan itfaiye ekiplerince tuzakla yakalanarak doğaya salındı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir mısır silosuna giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına salındı.

Gürçayır beldesindeki bir mısır silosunda ızgaralar altında yılan gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Özel aparat yardımıyla yılanı yakalayan ekipler, hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Şarkışla, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Sivas, Mısır, Yaşam, Son Dakika

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