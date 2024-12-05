Yılancı Osman, Zabıta ile Tansiyonu Yükseltti

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ADANA Merkez Otogarı'nda ayran sattığı tezgahına zabıta tarafından el konulmak istenen ve tezgahında yılan beslediği için 'Yılancı Osman' olarak bilinen Osman Aslan, direndiği ekiplere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, tezgah ise el konulup götürüldü.

Sosyal medyada, ayran sattığı tezgahta yılan beslediği için 'Yılancı Osman' olarak tanınan Osman Aslan'ın Merkez Otogarı'ndaki tezgahına zabıta tarafından el konulmak istendi. Zabıtlara direnen Aslan, tezgahına zarar vererek ortalığı birbirine. Polis ekibinin Aslan'ı kontrol altına alıp, uzaklaştırmasının ardından zabıta, tezgahı kamyonete yükleyerek bölgeden götürdü.

Öte yandan Osman Aslan'ın tezgahına zarar verip, ekiplere zor anlar yaşatması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.