Yılbaşı Gecesi Banka Nakil Aracını Soyan 4 Şüpheli Yakalandı

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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yılbaşında banka nakil aracıyla şubelerden topladıkları 56 milyon lirayla kaçan şüpheliler, yakalandı. 25 milyon lirayı Kemalpaşa ilçesinde bağ evinin bahçesine gömüp, yanlarına aldıkları dövizlerle de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında nakil aracı şoförünün de olduğu öğrenildi.

Olay, yılbaşı gecesi Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; bir bankaya ait nakil aracıyla şubelerden para toplandı. Aynı gece, 56 milyon liranın içinde olduğu araç, kayboldu. Araçtaki görevlilere ulaşamayan yetkililer, durumu polis ekiplerine bildirdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. GPS cihazı olmadığı belirlenen nakil aracının bulunması için çalışma yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Banka yetkililerinin ifadelerine de başvuran polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDILAR

Ekipler, nakil aracını Kemalpaşa ilçesinde terk edilmiş halde buldu. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, şüphelilerin paraları başka bir araca yüklediğini, ardından ilçedeki bağ evine gidip, bir süre sonra buradan da ayrıldıklarını tespit etti. Şüphelilerin saklandığı bağ evinde arama yapan ekipler, bahçeye gömülü 25 milyon lira ele geçirdi. Ekipler, günler süren teknik ve fiziki takibin ardından, dövizlerle kaçan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler, yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, nakil aracı şoförüyle birlikte çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında şoförün de olduğu 4 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Öte yandan tutuklananlardan nakil aracı şoförünün yüklü miktarda borcu olduğu, soygun olayına da borcunu ödemek için karıştığı öğrenildi.