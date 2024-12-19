Yılbaşı Kurabiyesi Atölyesi

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Muratpaşa Belediyesi tarafından, yılbaşı kurabiyesi yapım atölyesi gerçekleştirildi.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen atölyeye, 20 kişi katıldı.

Halk Eğitimden Zümrüt Kaçmaz'ın eğitmenliğini yaptığı etkinlikte, yılbaşına özel şekilli kurabiyeler üretildi.

Muratpaşa Belediyesi Kültür Sanat sorumlusu Burcu Erdem, farklı dallarda çeşitli atölyelerin her ay gerçekleştirildiğini ve insanlara sosyal farkındalık kazandırmanın amaçlandığını ifade etti.