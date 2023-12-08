Yılbaşı öncesi 81 ilde kaçak içki operasyonu! 23 ton sahte alkol ele geçirildi

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Kaçak/Sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesi yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Çengel-4 operasyonlarında 189 şahsa adli işlem yapıldı. Operasyonda yaklaşık 23 ton sahte alkol ele geçirildi.

23 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla 81 ilde vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan yasadışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla "Çengel-4 Operasyonları" düzenlendi.

Operasyonlarda;

14 adet sahte alkol üretimi yapılan içki imalathanesi deşifre edildi.

8.310 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye,

13.472 litre kaçak/sahte alkollü içkiye,

12.131 litre etil alkole,

1.704 adet boş şişe ve 1.600 adet bandrole,

1.680 adet alkol aroması ve 68.121 adet etikete el konuldu.

25 MİLYON LİRALIK VERGİ KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 25 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi. Operasyonu gerçekleştiren Polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah Ayağınıza Taş Değdirmesin"