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Yılbaşı tedbirleri için 208 bin 874 kolluk kuvveti görev yapacak - Son Dakika
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Yılbaşı tedbirleri için 208 bin 874 kolluk kuvveti görev yapacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı tedbirleri kapsamında 167 bin 739'u polis, 38 bin 222'si jandarma ve 2 bin 913'ü sahil güvenlik olmak üzere 208 bin 874 kolluk kuvvetinin görev yapacağını bildirdi. Bakan Yerlikaya, ülkede 2024 yılını huzur ve güven içinde karşılayabilmek için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Yılbaşı tedbirleri için 208 bin 874 kolluk kuvveti görev yapacak
30.12.2023 - 11:13,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı tedbirleri kapsamında 167 bin 739'u polis, 38 bin 222'si jandarma ve 2 bin 913'ü sahil güvenlik olmak üzere 208 bin 874 kolluk kuvvetinin görev yapacağını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede 2024 yılını huzur ve güven içinde karşılayabilmek için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma 38 bin 222 personel, 5 bin 552 araç, 265 drone ile emniyet 167 bin 739 personel, 178 hava aracı, 86 deniz aracı, 400 dedektör köpeği, sahil güvenlik 2 bin 913 personel, 4 hava aracı, 163 deniz aracı, 8 dedektör köpeği ile yılbaşında görev yapacak.

Her bir vatandaşımızın, misafirlerimizin yeni yılda da can ve mal emniyetinin korunması için bütün birimlerimizle milletimizin hizmetindeyiz. 2024 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun."

Kaynak: AA
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İçişleri Bakanı, Jandarma, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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