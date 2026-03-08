Yıldırım Bayezid 623. Yılında Anıldı

Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid vefatının 623'üncü yılında Bursa'daki türbesi başında anıldı.
Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü ve Bursa Valiliği koordinasyonunda, Yıldırım ilçe Müftülüğünce Yıldırım Türbesi'nde düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Programa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ve Vakıflar Bursa Bölge Müdürü Haluk Yıldız katıldı.
