Yıldırım Belediyesi'nden Ramazan Yardımları

26.02.2026 13:14
Yıldırım Belediyesi, Ramazan'da günlük 3.500 kişiye iftar ve 250 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor.

Yıldırım Belediyesince "gönlümüz bir, soframız bir" sloganıyla hayata geçirilen çalışmalar kapsamında, vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarına dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazanda da devam ediyor.

Ramazan ayının gelmesiyle ilçenin 14 farklı noktasında kurulan iftar sofralarında günlük 3 bin 500 kişiye iftar, 100 kişiye de sahur ikramı gerçekleştiriyor.

Evlerinde yemek yapamayan vatandaşlara ise Yıldırım Beyazıt Aşevi'nde de günlük 250 kişilik sıcak yemek çıkarılıyor.

Aşevinde özenle hazırlanan yemekler, iftar vakti sıcak şekilde adreslere ulaştırılıyor.

Yıldırım Belediyesi mobil hizmet araçlarıyla da ilçenin farklı noktalarında, günlük 950 kişilik çorba, su ve hurma dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Bu arada, Yıldırım Belediyesince 5 bin aileye gıda kartı desteği sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun yoğun bir şekilde hissedildiği ramazan ayında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdikleri desteğin artarak devam edeceğini belirtti.

Medeniyetin özünün "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünde saklı olduğunu anlatan Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak bu bilinç ve inançla tüm hizmetlerimizin merkezine insanı alıyoruz. Kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Yıldırım için çalışıyoruz. Bu kapsamda, ramazandan önce olduğu gibi ramazan ayında da sosyal belediyecilik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, İftar, Son Dakika

