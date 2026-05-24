Yıldırım Çarptı: Besici Ağır Yaralı

VAN'ın Gürpınar ilçesinde küçükbaş otlatan besici Salih Gümüş'e (23) yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan Gümüş, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Parmakkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Merada küçükbaşlarını otlatan Salih Gümüş'ün bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği Gümüş ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gümüş, Gürpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Gümüş'ün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.