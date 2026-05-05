Yıldırım'da Heimlich Manevrası ile Çocuk Kurtarıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde restoranda soluk borusuna yiyecek kaçan çocuk, çalışan tarafından uygulanan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Duaçınarı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'ndaki bir restorana ailesiyle yemek yemeye giden kız çocuğunun boğazına yiyecek kaçtı.
Nefes almakta güçlük çeken çocuğun durumunu fark eden ve sırtına vurarak müdahale etmeye çalışan aile üyeleri başarılı olamadı.
Durumu fark eden restoran çalışanının Heimlich manevrası uyguladığı çocuk, boğulmaktan kurtuldu.
Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
