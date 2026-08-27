Yıldırım'dan Paralel Yapı Suçlaması - Son Dakika
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Yıldırım'dan Paralel Yapı Suçlaması

Yıldırım\'dan Paralel Yapı Suçlaması
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CHP Ankara İl Başkanı, partilerine yönelik suikast ve ele geçirme girişimlerini eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, "Partimizi ve genel başkanımızı yıkmak için önce sahada genel başkanımıza suikast girişimleri, arkasından beceremedikleri için 38'inci kurultayda yabancı istihbarat birimlerinin sağladığı para kaynaklarıyla partiyi ele geçirme çabaları sonuçsuz kalmıştır. Bu paralel yapı ayakta kalamayacağını anladığı için yabancı istihbarat birimlerinin manda ve himayesini kabul edenler ayrı bir çatı altında birleşmeyi kendilerine bir görev bilmişlerdir" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım ve CHP Ankara il yöneticileri, CHP Çubuk ilçe örgütünün düzenlediği kahvaltıya katıldı. CHP üyelerinin ve ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı kahvaltıda söz alan CHP Çubuk İlçe Başkanı Özlem Akkuzu, "Çubuk'ta ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, kimseyi dışarıda bırakmadan kadınlarımızla, gençlerimizle, üyelerimizle, çiftçilerimizle, esnafımızla, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, yerel basınımızla hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, mutlak butlan davasından ve sonrasında yaşananlardan bahsederek, "38'inci kurultayı hatırladığınızda Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı paralel yapının ve Fethullah Gülen'in parti içindeki bağlantılarıyla, yabancı istihbarat birimleriyle ilişki kurarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni yani Türkiye'nin son kalesini ele geçirmek isteyen ve parti içine sızmış paralel yapıyla ilişki kuran unsurlarla mücadele sonucunda bugün burada bu açıklamaları yapmak zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM'DAN "PARALEL YAPI" SUÇLAMASI

Yargı kararıyla CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda yaşananların ortaya çıkarıldığını söyleyen Yıldırım, şunları söyledi:

"Parti Meclisi'nde çoğunlukta oldukları halde, partiden ayrılmalarına gerek olmadığı halde yargının ortaya çıkarttığı ihanet kararların karşısında Genel Başkanımızın yüzüne bakacak, Parti Meclisi'ne gelip kendilerini ifade edecek cesaretten mahrum oldukları için partiyi terk etmek zorunda kalıp yeni bir partinin peşinde koşmuşlardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kuva-yı Milliye'nin ruhuna ihanet etmişlerdir. Paralel yapının yaratmış olduğu hareket ve paralel yapıya bağlı olarak siyaset sürdürenlerin bu partiyi 'baba evi' olarak ifade etmeleri doğru değildir. Bu parti 'ata ocağı'dır. Savaş meydanlarında kurulmuştur. Damarları 'Kuva-yı Milliye'dir. Ruhu ve bedeni laik demokratik cumhuriyettir. Sahibi millettir. Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Buradaki makamlar gelip geçicidir. Genel başkanlar gelip geçicidir. Cumhuriyet Halk Partisi kalıcıdır. Bizden ayrılanların partiye yaptıkları kötülük ve ihaneti tarif edecek kelime ve cümle kurmakta zorlanıyoruz. Ama onlar yaptıklarından zerre kadar utanmıyorlar, çekinmiyorlar ve genel başkanımıza ve partimize saldırılarını devam ettiriyorlar. Partimizi ve genel başkanımızı yıkmak için önce sahada genel başkanımıza suikast girişimleri, arkasından beceremedikleri için 38'inci kurultayda yabancı istihbarat birimlerinin sağladığı para kaynaklarıyla partiyi ele geçirme çabaları sonuçsuz kalmıştır."

"DEVLETİN TÜM KADEMELERİNDE ARINMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

CHP'de arınma sürecinin devam ettiğini belirten Yıldırım, bu sürecin benzerinin devletin her kademesinde ve MHP'de yaşandığını ifade ederek, "Bu paralel yapı ayakta kalamayacağını anladığı için yabancı istihbarat birimlerinin manda ve himayesini kabul edenler ayrı bir çatı altında birleşmeyi kendilerine bir görev bilmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinden, Mustafa Kemal Atatürk'ün doktrinlerinden ayrılmayacak bir partidir. Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin önü açıktır. Cumhuriyet Halk Partisi arınma süreci içinde ideolojik olarak temizlenme harekatını tamamlayacaktır" dedi.

Kahvaltının ardından CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, CHP Çubuk İlçe Başkanı Özlem Akkuzu ve parti yöneticileri çarşı ve pazar esnafını ziyaret etti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldırım'dan Paralel Yapı Suçlaması - Son Dakika

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