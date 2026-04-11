Yıldırım Düşen Evde Ciddi Hasar

11.04.2026 16:10
Hakkari Yüksekova'da yıldırım düşen evde duvar yarıldı, aile geceyi komşuda geçirmek zorunda kaldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yıldırım düşen evin duvarı boydan boya yarıldı. Hasar gören evde yaşayan aile geceyi yakınlarında geçirdi.

Olay, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Çatma köyünde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında Seyhan Çakto'ya ait eve yıldırım isabet etti. 5 kişilik ailenin yaşadığı evin özellikle mutfak bölümünde ciddi hasar oluştu, duvar boydan boya yarıldı. Tavanda ise çökme riski oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Evde yaşayan aile, hasar nedeniyle geceyi yakınlarında geçirmek zorunda kaldı.

Komşulardan Selma Çakto (32) yaşananları anlatarak, "Akşam saatlerinde başlayan yağmur gece saatlerinde şiddetini artırdı. Komşumuzun evine yıldırım düştüğünü öğrendik. Eve girdiğimizde mutfak kısmındaki duvarın ve tavanın boydan boya yarıldığını gördük. Kaynım kanser hastası olduğu için aileyi geceyi geçirmek üzere evimize aldık. Sabah komşular da geldi. Tavanın düşmemesi için odunlarla destek yaptılar. Mutfaktaki dolapların içindeki eşyalar da kırılmış durumda" dedi.

Kaynak: DHA

