Van'ın Gürpınar ilçesinde yıldırım isabet eden besici ağır yaralandı.
Parmakkapı Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatan besici S.G'nin bulunduğu bölgeye yıldırım düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan besici, sağlık ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Yıldırım Düşmesi Besiciyi Ağır Yaraladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?