Yıldırım Düşmesi Sonucu Kadın Yaralandı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde elektrik direğine yıldırım düştü. Bu sırada yoldan geçen N.V. isimli kadın yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Filizören Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir elektrik direğine yıldırım düştü. Bu sırada yoldan geçen N.V. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.