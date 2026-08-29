Yıldırım Isabeti, Bir Hayatı Sonlandırdı

Muş'un Malazgirt ilçesinde hayvanlarını otlatan 33 yaşındaki Evren Yıldız, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Beşçatak köyünde yağışlı ve gök gürültülü havanın etkili olduğu sırada hayvanlarını otlatan Yıldız'a yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıldız'ın cenazesinin, işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek Beşçatak köyünde toprağa verileceği öğrenildi.