Yıldırım Tuğrul Türkeş, Gezi Parkı Davası tutuklularını ziyaret etti

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(ANKARA) - AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Gezi Parkı Davası tutukluları Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay'ı; Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'i ziyaret ettiğini duyurdu. Türkeş, ziyaretler sebebiyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a teşekkür etti.

Gezi Parkı Davası'nda tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ı ve aynı dava kapsamında Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'i ziyaret ettiğini X hesabından duyuran AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, ziyaretler sebebiyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a teşekkür etti.

Tuğrul, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" Daha önceden yapmak arzusunu belirttiğimiz ve yapılacağına ilişkin duyurusunu ilan ettiğimiz Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın ziyaretleri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda; Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in ziyaretleri Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 31.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte yardımlarını ve katkılarını esirgemeyen Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç ve Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Ramazan Can' a teşekkür ederiz."