Yıldırımın düştüğü otel bahçesindeki ağaç alev alev yandı...O anlar kamerada - Son Dakika
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Yıldırımın düştüğü otel bahçesindeki ağaç alev alev yandı...O anlar kamerada

Antalya'da dün akşam aniden bastıran sağanak yağışta bir otelin bahçesine yıldırım düştü ve yangın çıktı. Yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yağışın etkisiyle yollar göle dönerken, şiddetli fırtına ve rüzgar nedeniyle bazı işyerleri zarar gördü ve vatandaşlar paniğe kapıldı. Ağaçlar devrildi ve park halindeki araçlar zarar gördü. Kentte yağış gece saatlerinde yerini parçalı bulutlu havaya bıraktı.

26.07.2024 19:57
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Yıldırımın düştüğü otel bahçesindeki ağaç alev alev yandı...O anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'da dün akşam aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Yolların göle döndüğü yağışta ise bir otelin bahçesine yıldırım düştü ve yangın çıktı. Yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden perşembe günü iç batı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtilmesinin ardından dün akşam 22.30 sıralarında Antalya'da sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 1 saat süren yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına ile yağışa hazırlıksız yakalanan Antalyalılar kaçış noktası olarak otobüs durakları ya da apartman altlarını tercih etti.

Yıldırım düşme anı kamerada

Bazı işyerleri yağışa eşlik eden şiddetli rüzgardan dolayı zarar gördü, vatandaşlar paniğe kapıldı. Bazı noktalarda da ağaçlar devrildi, park halindeki araçlar üzerlerine düşen ağaç ve eşyalardan dolayı zarar gördü. Bir otelin bahçesindeki ağaca düşen yıldırım ise yangına neden oldu. Yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte yağış gece saatlerinde yerini parçalı bulutlu havaya bırakırken, bugün ise güneşli seyrediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yıldırımın düştüğü otel bahçesindeki ağaç alev alev yandı...O anlar kamerada - Son Dakika

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