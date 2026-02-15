Yıldız Dağı'nda Yoğun Hafta Sonu - Son Dakika
Yıldız Dağı'nda Yoğun Hafta Sonu

Yıldız Dağı'nda Yoğun Hafta Sonu
15.02.2026 15:59
Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde kar kalınlığı 1,5 metreyi aşarken, kayakseverler doldu taştı.

SİVAS'ta 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kayak merkezine gelen kayakseverler pistleri doldurdu. Kızak pisti, acemi ve profesyonel kayak pistlerinin bulunduğu merkezde kayakseverler güzel havanın keyfini çıkardı. Kayakseverler ayrıca davul zurna eşliğinde de eğlendi. Teleferik ve telesiyejlerin önünde kayakseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

'MÜTHİŞ BİR KALABALIK VAR'

Yıldız Dağı'na kayak yapmaya gelen Kemal Kılıç, "Buraya kayak yapmaya geldik ama davul ve zurnayı görünce dayanamadık. Gayet güzel ve eğlenceli bir ortam var. Davul ve zurnayı görünce de halay çektim. Yıldız Dağı çok güzel ve herkesi buraya bekleriz. Burada çok güzel bir ortam var" dedi.

Serkan Arık ise "Bugün yine efsane bir pisti olan Yıldız Dağı'na geldik. Çok güzel kar var. Müthiş bir kalabalık var" diye konuştu.

Konya'dan Sivas'a kayak yapmaya gelen Elif Kannas ise "İlk defa Yıldız Dağı'na geldim. Çok eğlenceli bir ortam var. Güneş ve havada çok güzel. Kaymayı deneyimlemek isterseniz buraya gelebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel

Yıldız Dağı'nda Yoğun Hafta Sonu

Yıldız Dağı'nda Yoğun Hafta Sonu
