Yıldız Dağları\'nda sisin oluşturduğu güzel manzara dron ile görüntülendi

Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki, meşe ve çam ağaçlarıyla örtülü Yıldız Dağları'nda sis etkili oldu.
Demirköy ilçesinde 1031 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları'nda sis güzel görüntüler oluşturdu.
Yıldız Dağları'nın sisle sunduğu manzara, dron ile görüntülendi.
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Elazığspor'un tecrübeli kaptanı Mesut Saray, 2005 yılında başladığı futbol kariyerinde 500. maçına Elazığspor formasıyla çıktı. Sapanca Gençlikspor karşısında oynanan müsabaka öncesi kaptan Saray'a 500 yazılı Elazığspor forması takdim edildi.
Afyonkarahisar'da Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı satranç turnuvası sona erdi. Turnuvada 4 farklı kategoride mücadeleler gerçekleşti ve katılan sporcular bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Törenle ödüllendirilen başarılı sporcular tebrik edildi.
Kırgızistan'da bu yıl 8 bin 209 kızamık vakası görüldü. Kızamık vakalarının yüzde 37,5'inin aşı karşıtı ailelerin çocuklarında görüldüğü belirtildi. Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, kızamık aşısının dünyanın tüm ülkeleri tarafından yaygın kullanıldığını ve önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı.
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı'na katılmak üzere gittiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde bir araya gelen belediye başkanları, Anıtkabir mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulundu.
Antalya'nın Kaş ilçesinde Yörük derneklerinin öncülüğünde düzenlenen Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü etkinliğine yerli ve yabancı turistlerin de katılımıyla çok sayıda kişi katıldı. Yürüyüş sırasında Yörük göçü canlandırıldı ve Likyalı Yörükler Patara ekibi tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Etkinlik, Patara Köy Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle sona erdi.
Uluslararası ödüllerin sahibi 16 yaşındaki piyanist Can Saraç, Rusya'nın Petersburg şehrindeki ünlü Mariinski Senfoni Orkestrası ile verdiği konserin ardından, 26 Nisan'da Brezilya'da konser vermeye hazırlanıyor.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, talaş yüklü bir tır şarampole girerek yan yattı. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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