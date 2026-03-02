Yıldız Kardeşlik İftarı Geleneksel Hale Geldi - Son Dakika
Yıldız Kardeşlik İftarı Geleneksel Hale Geldi

02.03.2026 21:04
YTÜ Teknik Elemanlar Kulübü, geleneksel Yıldız Kardeşlik İftarı’nı düzenledi, bin öğrenci katıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknik Elemanlar Kulübü, öğrencilere destek olmak amacıyla geleneksel "Yıldız Kardeşlik İftarı" düzenledi.

Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi'nde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen iftarda, öğrenciler ve bazı akademisyenler birlikte iftar yaptı.

Yaklaşık bin öğrencinin katıldığı iftar programına, İstanbul'un yanı sıra farklı şehirlerden öğrenciler de yer aldı.

Teknik Elemanlar Kulübü Başkanı ve YTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Eyyüp Taşdemir, burada yaptığı açıklamada, iftar programının geleneksel hale geldiğini belirterek, "Burada bütün bölümlerden, farklı üniversitelerden arkadaşlarımız bulunuyor. Hep beraber aile sıcaklığını aratmayacak bir ortamda iftarımızı açmayı hedefliyoruz. Binin üzerinde bir katılım var." diye konuştu.

Taşdemir, "Ailemizden uzak kalabiliyoruz, böyle toplu iftarlar bize aile sıcaklığını hatırlatıyor. Beraberce güzel vakit geçiriyoruz, hem de tanışmış oluyoruz. Bu yıl da yapmak nasip oldu. Allah nasip ederse önümüzdeki yıllarda da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

YTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi ve kulüp danışmanı Prof. Dr. Yusuf Zeren ise birliktelik ayı olan ramazanda özellikle gençlerin bir arada olmasının önemini vurguladı.

İftarda birçok fakülteden öğrencilerin bir araya gelip kaynaştığını aktaran Zeren, "Kaynaşmaya, dayanışmaya ihtiyacımız var, hele bu dönemde özellikle. Bu vesileyle biz de katıldık, mutluyuz. Birçok üniversiteden katılan arkadaşlar var, bir masa etrafında hem tanışmaya hem kaynaşmaya vesile oluyor. Bundan sonra üçüncüsüyle devam edecek. Geleneksel olması da ayrı bir özellik, çünkü her bir iftar farklılık arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

-"Annemizle babamızla iftar yapıyormuşuz gibi"

İftara katılan öğrenciler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

YTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Arif Emre Bağır, bu tür ortamlara hasret kaldıklarını ve etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Ben Ankaralıyım. Ailemin yanında olmayı çok isterdim. Şu anda onların yanında değiliz ama sağolsun onların eksikliğini bizlere hissettirmeyen arkadaşlarımız, gönül dostlarımız buradalar. Annemizle babamızla iftar yapıyormuşuz gibi burada hep beraber aynı sofrayı paylaşıyoruz." şeklinde konuştu.

YTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ensar Şener ise böyle bir iftar programı düzenledikleri için duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çünkü bu savaş ortamları insanın aklını çok dağıtıyor. Böyle farklı iftarlarda buluşarak misyonumuzu ve aslında ne yapmamız gerektiğini, ne için yaşadığımızı tekrar anlıyoruz. O yüzden burada olmaktan memnunum. Kulübümüzün dışında olan çok sayıda arkadaşımız da var. Aileler de uzakta olduğu için maalesef aile ortamı çok bulamıyoruz, hep öğrenci ortamı var. Bundan dolayı aslında bu iftarlar da bir yandan aile ortamı sağlamış oluyor."

Kaynak: AA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

