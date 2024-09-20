Yıldız: PKK/YPG/SDG Suriye'de İstikrarı Bozuyor

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NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, terör örgütü PKK/YPG/SDG'nin Suriye'de istikrar bozucu etken olmaya devam ettiğini söyledi.

Yıldız, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen Suriye oturumunda konuştu.

Başka ciddi krizler nedeniyle Suriye'nin uluslararası gündemin dikkatini çekmiyor olabileceğini belirten Yıldız, "Ancak ülkedeki insani durum felaket." uyarısında bulundu.

Yıldız, Suriye toplumunun yüzde 70'ten fazlasının insani yardıma muhtaç olduğunu ifade ederek, bunun doğrudan siyasi çözüm bulunmamasından kaynaklandığını dile getirdi.

Suriye'ye insani yardım planının da yeterli fonlanmadığına işaret eden Büyükelçi Yıldız, "Unutmamak gerekir ki insani yardım finansmanında kesintiler daha az gıda, hijyen ve milyonlarca kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve yerinden edilenlere daha az koruma anlamına gelir." dedi.

"Terör örgütü PKK/YPG/SDG, Suriye'de istikrar bozucu etken olmaya devam ediyor"

Büyükelçi Yıldız, Suriye'de ihtilafın sürmesinin çok tehlikeli bir sonucunun da terör örgütlerinin ülkedeki istikrarsızlığı sömürmelerine ve ayrılıkçı gündemleri için alan yaratmalarına imkan tanıması olduğunun altını çizdi.

"Terör örgütü PKK/YPG/SDG, Suriye'de istikrar bozucu etken olmaya devam ediyor." uyarısında bulunan Yıldız, aynı zamanda terör örgütünün yerel halka baskı uygulamayı ve ihlallerini sürdürdüğünü vurguladı.

Yıldız, terör örgütünün şimdi de Suriye'nin kuzeyinde Tel Abyad ve Rasulayn'a insani yardım gönderilmesini engellediğini söyledi.

Terör örgütünün, Suriye'de işgal ettiği topraklarda sözde yerel seçim yapma planının ülkenin birlik ve toprak bütünlüğünü doğrudan tehdit ettiğine dikkati çeken Büyükelçi Yıldız, tüm BM üyelerinin bu gerçekleri görmesi ve terör örgütüne desteğe son vermesi gerektiğini dile getirdi.

Yıldız, Suriye'deki ihtilaf için tek seçeneğin siyasi çözüm olduğunun altını çizerek, tüm taraflara tek boyutlu politikalardan kaçınma ve bütüncül yaklaşımla BM sürecini tekrar canlandırma çağrısında bulundu.