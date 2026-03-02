Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
???İ.Y. (70) yönetimindeki ATV, Topluyurt köyünde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, İ.Y. ile ATV'de bulunan T.Y. (64) yaralandı.
Yıldızeli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Yıldızeli'nde ATV Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?