Yıldızeli\'nde Balık Tutarken Mahsur Kaldı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde balık tutmak isterken ırmakta mahsur kalan kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Yeniyapan köyündeki Yıldız Irmağı'nda balık tutmak isteyen M.E. (29) su seviyesinin bir anda yükselmesi sonucu ırmak içerisindeki ağaca çıkarak mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Botla ırmağa giren ekipler, M.E'yi mahsur kaldığı yerden kurtardı.