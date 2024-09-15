Yıldızlı Gece Parkı Açıldı - Son Dakika
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Yıldızlı Gece Parkı Açıldı

Visoko'da Van Gogh'un tablosundan ilhamla yapılan park, doğa ve sanatı birleştiriyor.

15.09.2024 11:18
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Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı unutulmaz eserindeki görünümü bire bir yansıtıyor.

Visokolu Halim Zukic, Van Gogh'un 1889'da kaldığı sanatoryumdaki odasının penceresinden görünen geceyi resmettiği ve en unutulmaz eserlerinden biri olan "Yıldızlı Gece"yi doğa parkı haline getirdi.

Parkın peyzajını resimdeki görünümle bire bir aynı yapan Zukic, AA muhabirine, 2004'te bir park yapma hayali kurduğunu, 2018'de de "Yıldızlı Gece" tablosunu park haline getirmeye karar verdiğini söyledi.

Zukic, "6 yıl önce parkı yapmaya başladığımızda traktör toprağın üzerinden geçerken arkasından sarmal izler çizdi. Bu izleri görünce aklıma ilk gelen şey Van Gogh'un o tablosu oldu." dedi.

Van Gogh tablosunun bir parçası gibi hissettiriyor

Parkın içerisinde çok çeşitli bitki ve çiçeklerin bulunduğunu kaydeden Zukic, yüzde 90'lık kısmının lavantalardan oluştuğunu belirtti.

Zukic, "Yıldızlı Gece" ismini verdiği parkın içerisinde 12 gölün de bulunduğunu ifade ederek, "Doğayı bitki ve hayvanlara bırakmak istedim. Burada aynı zamanda Türkmenistan'ın dünyaca bilinen Ahal Teke atları da var. Gelen ziyaretçilerin onları da tanımasını istiyorum." diye konuştu.

Parkın aslında kendi içerisinde bir sanat eseri olduğunu dile getiren Zukic, "Amacımız burayı açık hava müzesi haline getirmek. Resmi açılışımızı henüz yapmadık. Yıl sonuna kadar ziyaretçilerimizi ağırlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zukic, Van Gogh'un unutulmaz eserinden ilham alarak hazırladıkları parkın Bosna Hersek'in tanıtımına da katkı sağlayacağına işaret ederek, "Özellikle Kovid-19 salgınından sonra insanlar doğaya daha çok yaklaştı." dedi.

Van Gogh'un eserinin içinde yürüyormuş ve tablonun bir parçasıymış hissi veren "Yıldızlı Gece" parkı, farklı peyzajıyla ülke dışından da dikkati çekmeye başladı.

Kaynak: AA

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