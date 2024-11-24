Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde Umutlu Kar Yağışı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde Umutlu Kar Yağışı

Yıldıztepe Kayak Merkezi\'nde Umutlu Kar Yağışı

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 cm'ye ulaştı, 2024-2025 sezonu için umutlar arttı.

24.11.2024 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı- Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı eteklerindeki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışı, turizmcileri yeni sezon için umutlandırdı.

Bölgede dün etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı sonucu kayak merkezindeki kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

Son yıllarda karın geç ve az yağması nedeniyle sezonun kısa sürdüğü Yıldıztepe'de turizmcilerin, 2024-2025 sezonunun bereketli geçeceğine yönelik umutları arttı.

Biri kızak pisti, amatörlere orman içinde kayma fırsatı tanıyan 4 bin 500 metre uzunluğunda pist ve profesyoneller için 2 bin 700 metre uzunluğunda toplam 3 pist bulunan tesis, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor.

Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü Rahim Yaylacı, bölgede etkili olan kar yağışından mutluluk duyduklarını söyledi.

Kar yağışının erken geldiğini, güzel bir sezon geçirmek istediklerini belirten Yaylacı, "Bu sene kar yağışı erken başladı. Devamının gelmesini ümit ediyoruz. Yıldıztepe Kayak Merkezi, hem doğası hem pistleriyle herkese hitap eden, ulaşımı kolay bir tesis. Bu sezon herkesi kayak merkezimize bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Hava Durumu, Kastamonu, Ekonomi, Güncel, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde Umutlu Kar Yağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:59 Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi
16:53 9 ilimizde eğitime kar engeli 9 ilimizde eğitime kar engeli
14:33 Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı: Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı: Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
10:09 Kızılcık Şerbeti’nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti
10:07 Sonbaharın gözdesi olan ormana özel izinle girilebiliyor, dünyada tek Sonbaharın gözdesi olan ormana özel izinle girilebiliyor, dünyada tek
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 18:27:30. #1.11#
SON DAKİKA: Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde Umutlu Kar Yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.