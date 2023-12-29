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Yıldıztepe Kayak Merkezi Yeni Sezon İçin Hazır - Son Dakika
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Yıldıztepe Kayak Merkezi Yeni Sezon İçin Hazır

Türkiye'nin kayak merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi, yarın yeni sezonu açmaya hazırlanıyor. İlgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan kayak merkezinde üç pist bulunuyor ve çevre illerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı dağda kayak sezonunun açılması planlanıyor. Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü Rahim Yaylacı, pistlerin hazır olduğunu ve misafirleri ağırlamaya başlayacaklarını belirtti.

Yıldıztepe Kayak Merkezi Yeni Sezon İçin Hazır
29.12.2023 - 17:13,  Güncelleme: 17:14
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Türkiye'nin kayak merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon yarın açılacak.

Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki kayak merkezinde biri kızak pisti olmak üzere üç pist bulunuyor.

Çevre illerden çok sayıda günübirlik ziyaretçi ağırlayan Yıldıztepe, yeni sezonda da kayakseverleri bekliyor.

Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı dağda kayak sezonunun yarın açılması planlanıyor.

Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü Rahim Yaylacı, AA muhabirine, geçen hafta bölgede yoğun kar yağışının olduğunu söyledi.

Pistleri hazır hale getirdiklerini belirten Yaylacı, "Zemin kayak için uygun vaziyette. Hazırlıklarımızı yaptık. Yarından itibaren misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Kar yağışının devam etmesi en büyük temennimizdir." dedi.

Kaynak: AA
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