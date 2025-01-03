Yılın Kareleri Oylaması Tamamlandı

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Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Pirinççi, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki 140 fotoğrafı inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken", "Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" başlıklı fotoğrafını tercih eden Pirinççi, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lokman İlhan'ın "Derin tehdit" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde tercihini İsmail Aslandağ'ın çektiği "Sevginin gücü" fotoğrafından yana kullanan Pirinççi, "Spor" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "Kartallar" başlıklı fotoğrafını seçti.