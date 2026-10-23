Yılın Şoförü 2026 seçilen kadın tır şoförü Yordanova, kadınlara örnek olmak istiyor

Bulgaristan'da yaşayan ve Avrupa'da "Yılın Şoförü 2026" ödülüne layık görülen kadın tır şoförü Desislava Yordanova, kazandığı başarılarla kadınlara örnek olmak istediğini söyledi.

İki yılı aşkın süredir Bulgaristan merkezli bir taşımacılık ve lojistik şirketinde çalışan 49 yaşındaki Yordanova, Bulgaristan'ın yanı sıra Fransa, Almanya ve İspanya gibi Avrupa ülkelerine yük taşıyor.

Son bir yılda 100 bin kilometreden fazla yol kateden Yordanova, kadınların da ağır vasıta sürücülüğünde başarılı olabileceğine inanıyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Trimble Insight Europe etkinliğinde, 2 binden fazla profesyonel şoförün aday gösterildiği yarışmada ödüle layık görülen Yordanova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yılın Şoförü 2026" ödülünü kazandığını ilk öğrendiğinde inanamadığını, ardından büyük bir sevinç yaşadığını belirtti.

Ödülün kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade eden Yordanova, "Benim için bu ödül, tüm zor anların, uykusuz gecelerin ve katedilen kilometrelerin karşılığını bulduğu anlamına geliyor. En güzel şey, emeğinizin fark edilmesi ve takdir edilmesi." dedi.

Yordanova, ödülü mesleğinde gelişmesini ve daha iyi olmaya devam etmesini sağlayacak bir motivasyon olarak gördüğünü dile getirdi.

Profesyonel ağır vasıta sürücülüğü deneyimi olmadan tır şoförlüğüne başladığını anlatan Yordanova, mesleğe büyük bir istekle ve biraz korkuyla başladığını kaydetti.

Tır şoförlüğünün sabır, disiplin ve sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Yordanova, "Kamyon, aşırı özgüveni affetmez. İnsana sabrı, disiplini ve sorumluluğu öğretir. Başlangıçta her durum benim için yeniydi ve öğrenmem gereken çok şey vardı." diye konuştu.

İşvereninin kendisine duyduğu güvenin ve şirketinden aldığı eğitimlerin mesleğe alışmasını kolaylaştırdığını belirten Yordanova, "Bugün de deneyimli bir mentorla birlikte çalışıyorum. Bu, zamanla kendimi daha rahat hissetmemi sağladı ve her geçen kilometreyle korkum yavaş yavaş özgüvene dönüştü. Öğrenmeye istekli olduğunuzda ve ilk zorlukta pes etmediğinizde çok şey başarabileceğinizi anladım." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası taşımacılığın en zor yanı evden uzak kalmak"

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yolculuk yapmanın beraberinde çeşitli zorlukları getirdiğini belirten Yordanova, uluslararası taşımacılıkta asıl güçlüğün katedilen mesafeden çok evden uzakta geçirilen zaman olduğunu ifade etti.

Yordanova, mesleğin özellikle zor anlarda sakin kalmayı öğrettiğini belirterek "Yol öngörülemez. Yorgunluk, trafik, kötü hava koşulları, farklı ülkeler ve hızlıca doğru karar vermeniz gereken durumlar var." dedi.

Yolculuklar sırasında daha bağımsız ve planlı hareket etmeyi öğrendiğini belirten Yordanova, "Çalıştığınız ekip de çok önemli. Ekip arkadaşlarınızın size güvenebilmeleri, sizin de onlara güvenebilmeniz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

"Tır şoförlüğünde beceri ve sorumluluk öne çıkıyor"

Yordanova, kadın tır şoförü olarak zaman zaman insanların ön yargılarıyla karşılaştığını anlatarak meslekte başarının cinsiyetten çok beceri, sorumluluk ve çalışma anlayışıyla ilgili olduğunu ifade etti.

"Benim için direksiyon başında erkek ya da kadın mesleği yok, iyi ve kötü şoförler var." diyen Yordanova, tır şoförlüğü yapmayı düşünen kadınlara, mesleğin erkeklere özgü olduğu yönündeki söylemleri dikkate almamaları tavsiyesinde bulundu.

Yordanova, başarısıyla kadınlara örnek olmak istediğini belirterek, "Başlangıçta kesinlikle kolay olmayacak ama bu onları durdurmamalı. Bazen insan, doğru yolu seçtiğini en zor zamanları atlattıktan sonra anlıyor." diye konuştu.