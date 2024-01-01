Yılın son gününde 2 bin 550 rakımda mangal keyfi

IĞDIR - Iğdır'da bir araya gelen dağcılar, Tuzluca ilçesinde bulunan doğa tutkunlarının uğrak noktalarından olan Tekelti Dağı'nda 2023 yılının son gününde mangal keyfi yaptı.

Bulunduğu coğrafi özelliklerinden dolayı "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır, şehri çevreleyen dağları ile de doğa tutkunlarına ve dağcılara ev sahipliği yapıyor. 2023 yılının son gününde bir araya gelen Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü dağcıları Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan görünüşünden dolayı dünyanın en büyük ikinci ve en zor tırmanılan dağı olarak bilinen Himalayalar'da ki K2 Dağı'na benzetilen Tekelti Dağı'na tırmandı. Zorlu tırmanış sonrası dağcılar yılın son gününde zirvede mangal keyfi yaptı.

Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü başkanı Muhammed Akkuş, dağcılar olarak yılın son gününü zirve tırmanışı yaptıklarını söyleyerek; "Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü olarak arkadaşlarımız ile beraber 2023 yılının son kış tırmanışını Tekelti Dağına yaparak zirveye gelerek burada bir mangal yaptık. Bu yılı bu şekilde uğurlamış olduk. Doğanın bütün iklim şartlarından var olduğunu insanın ruhuna işlediğine de dikkat çektik. Her ne kadar 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı'nın ismi Ağrı olsa da Iğdır sınırları içinde de yer alıyor. Biz doğaseverleri, dağcıları Iğdır' bekliyoruz. Ağrı Dağı'nın kuzey yamacına buzul tırmanışlarımız, kaya tırmanışlarımız da kısa zaman içinde olacak. Şu an Tekelti Dağındayız. Tekelti Dağı kaya tırmanışları için de çok elverişlidir. Bundan dolayı ne kadar teknik tırmanış isteyen bütün arkadaşlarımız varsa Tekelti Dağına bekliyoruz. Buzul tırmanışı isteyen arkadaşlarımız da varsa kısa zamanda açacağımız Ağrı Dağı kuzey tırmanışına bekliyoruz" dedi.

Dağcılar mangal sonrası çaylarını da içerek dağdan inişlerini yaparak tırmanışlarını bitirdiler.