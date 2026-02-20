Yılkı Atları Davasında Erteleme

KAYSERİ'de Hürmetçi Sazlığı'na yılkı atlarını görmek için gelen aileden fotoğraf çekimi için ücret isteyip tehdit ettikleri ve araçlarına zarar verdikleri iddiasıyla 3 sanığın 3 farklı suçtan toplam 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava, şikayetçi tarafların dinlenmediği gerekçesiyle ertelendi.

İstanbul'da yaşayan H.Ö., ailesiyle Ekim 2024'te Kayseri'deki yılkı atlarını görmek için Hacılar ilçesindeki Hürmetçi Mahallesi'ne geldi. Yılkı atlarının sahibi olduğunu iddia eden A.K., H.Ö. ve ailesine fotoğraf çekiminin ücretli olduğunu söyleyip, para istedi. Para ödemeyi kabul etmeyen H.Ö. ile A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya A.K.'nin çalışanları da katıldı. Yaşanan arbedede H.Ö. ve ailesi tehdit edilip, darbedilirken, araçlarına da zarar verildi. Cep telefonuyla kaydedilen olayın görüntülerinin sanal medyada yayınlanması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda olayla ilgili A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve O.K. yakalandı. Şüpheliler, 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol tedbiriyle salıverildi. Hacılar Kaymakamlığı ise A.K.'ye 190 bin lira ceza verdi.

ATIYLA ÜZERİNE GİDEREK, KIRBAÇLA VURMUŞ

Aileyi tehdit eden şüphelilerin olaya ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, H.Ö.'nün A.K.'nin yanına giderek, 'Dayı sen mi küfrettin ablama? Ablama sen mi küfrettin?' dediği, A.K.'nin ise 'Alana girme diyorum, giriyor' dediği ve atıyla H.Ö.'nün üzerine giderek kırbaçla vurduğu görüldü.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; A.K., B.K. ve M.B.D. hakkında, 'Mala zarar verme', 'Hakaret' ve 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçundan toplam 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

İKİNCİ DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına sanık ve şikayetçiler katılmazken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, verdiği ara karar ile duruşmada ifadesi alınamayan H.Ö.'nün ifadesinin alınması ve dosyaya gelen bilirkişi raporuna karşı tarafların savunmalarını hazırlamak için süre istemeleri üzerine duruşmayı erteledi.