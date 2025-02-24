Yılkı Atları Kışta Köylere İndi

Soğuk havada yiyecek arayan yılkı atları köylere kadar indi
AFYONKARAHİSAR - Olumsuz hava şartları ile birlikte sıcaklıkların eksi 10 derecelere kadar düştüğü Bolvadin ve Emirdağ ilçelerindeki yılkı atları yiyecek aramak için yaylalardan köylere indi.
Sevimlilikleri ile birlikte ürkeklikleri ile bilinen yılkı atları bu defa yiyecek ararken görüntülendi. Hava sıcaklıklarının eksi 10 derecelere kadar düştüğü Emirdağ ilçesine bağlı Yellibel yaylasında yiyecek aramak için köylere kadar inen yılkı atları dron ile havadan görüntülendi. Sürü halinde dolaştıkları gözlenen atların dronu fark edince kaçmaları ise ilginç bir o kadarda güzel görüntüler oluşturdu.
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