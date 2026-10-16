Yılmaz, 2027'de dış talep katkısıyla büyümenin yüzde 4,2'ye yükseleceğini öngörüyor

Yılmaz, 2027'de dış talep katkısıyla büyümenin yüzde 4,2'ye yükseleceğini öngörüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz, 2027'de küresel görünümde beklenen iyileşmenin ve dış talepteki toparlanmanın katkısıyla büyümenin yüzde 4,2 seviyesine yükseleceğini öngördü. Bu öngörü, küresel iyileşme ve dış talep toparlanmasına bağlandı.
Yılmaz: "2027'de küresel görünümde beklenen iyileşmenin ve dış talepteki toparlanmanın katkısıyla büyümemizin yüzde 4,2 seviyesine yükseleceğini öngörüyoruz"
Kaynak: AA
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