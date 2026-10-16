Yılmaz, 2027'de dış talep katkısıyla büyümenin yüzde 4,2'ye yükseleceğini öngörüyor - Son Dakika
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Yılmaz, 2027'de dış talep katkısıyla büyümenin yüzde 4,2'ye yükseleceğini öngörüyor

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Yılmaz, 2027'de küresel görünümde beklenen iyileşmenin ve dış talepteki toparlanmanın katkısıyla büyümenin yüzde 4,2 seviyesine yükseleceğini öngördü. Bu öngörü, küresel iyileşme ve dış talep toparlanmasına bağlandı.

Yılmaz: "2027'de küresel görünümde beklenen iyileşmenin ve dış talepteki toparlanmanın katkısıyla büyümemizin yüzde 4,2 seviyesine yükseleceğini öngörüyoruz"

Kaynak: AA
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