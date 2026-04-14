Yılmaz Boz\'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Seçkin Kurt ile Meclis Başkanı İrfan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Yılmaz Boz'u ziyaret etti.

Yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Kurt ve Yıldırım, Genel Sekreter Boz'a çalışmalarında başarılar diledi.

Boz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için çaba göstereceklerini ifade etti.

Öte yandan ziyarette, meclis üyeleri Hatice Nur Ersöz, Özkan Yıldırım ile Oda Sicil Müdürü Tuğçe Özdemir de yer aldı.