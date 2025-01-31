Yılmaz ile Lavrentiev Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ile Bakanlık'ta görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, Rusya Devlet Başkanının Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ile Bakanlığımızda biraraya geldi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu" denildi.
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