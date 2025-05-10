Yılmaz, İslam Sanatları Fuarı’nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nı ziyaret etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fuarın İslam sanatlarının estetik, zarafet ve derin anlam dünyasını hem ülkeye hem de dünyaya tanıtmak açısından büyük değer taşıdığını belirtti.

Sanatı bir medeniyet dili olarak gören ve bu mirası gelecek nesillere aktarmanın önemini her fırsatta vurgulayan sanatçıları ve emeği geçen tüm paydaşları tebrik eden Yılmaz, "Fuar ziyaretimiz sırasında gençlerimizin yoğun ilgisine bizzat tanık olmak, bizler için ayrı bir memnuniyet vesilesi oldu. Bu güzide etkinliği düzenleyen Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Başkanımız Sayın Ali Erbaş'a ve ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da eşlik etti.