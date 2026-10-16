Yılmaz, önümüzdeki yıl cari açığın yüzde 2'nin altına inmesini bekliyor

Yılmaz, önümüzdeki yıl cari açığın yüzde 2'nin altına inmesini bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılmaz, hizmet ihracatında yakalanan güçlü performansı koruyarak dış dengeye katkı sağlayacaklarını belirtti. Önümüzdeki yıl cari açığın yeniden yüzde 2'nin altına inmesini beklediklerini söyledi.
Yılmaz: "Hizmet ihracatında yakaladığımız güçlü performansı koruyarak dış dengemize katkı sağlayacağız. Önümüzdeki yıl cari açığın yeniden yüzde 2'nin altına inmesini bekliyoruz"
Kaynak: AA
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