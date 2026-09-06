Yılmaz: OVP'de ekonomik güvenlik ve dayanıklılık önceliğimiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP'de ekonomik güvenlik ve dayanıklılığı önceleyeceklerini söyledi. Yılmaz, bu çerçevede kritik alanlarda dışa bağımlılığı azaltmayı ve ekonomiyi şoklara karşı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Yılmaz: "(OVP) Ekonomik güvenlik ve dayanıklılığı önceleyerek, kritik alanlarda dışa bağımlılığı azaltan ve ekonomimizin şoklara direncini güçlendiren bir yaklaşımı esas alıyoruz"
Kaynak: AA
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