Yılmaz: Suriye'de Gerginlik Azaltılmalı

BİRLEŞMİŞ Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suriye'nin bundan sonra daha iyi bir sürece doğru yol alması için ülkede "gerginliğin azaltılması ve İsrail'in saldırganlıktan kaçınması" gerektiğini bildirdi.

Yılmaz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen " Orta Doğu'daki Durum" adlı konferansta Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Suriye'nin Süveyda ilinde ve diğer bölgelerinde yaşanan çatışma ve gerginliklere değinen Yılmaz, "Bundan sonra, gerginliğin azaltılması ve İsrail'in saldırganlıktan kaçınmasının sağlanması, Suriye hükümetinin Süveyda'da sükuneti sağlama ve sivil kayıpları önleme çabalarına destek verilmesi önemlidir." dedi.

Süveyda'da yaşananların, İsrail'in Suriye hükümetine ve otoritesine yönelik "sebepsiz saldırıları nedeniyle" tehlikeli bir hal aldığını kaydeden Yılmaz, "İsrail'in kanun, düzen ve devlet egemenliğine saygısızlığı, (Suriye'nin) Cumhurbaşkanlığı kompleksine ve Savunma Bakanlığına yaptığı son saldırılarla yeni bir boyuta ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Suriye'nin, devrimden bu yana "kayda değer bir süreç" kaydettiğini ve Suriyelilerin anavatanlarına dönüşünün iyi bir noktada devam ettiğini belirtti.

Suriye yönetiminin, geçiş dönemindeki kapsayıcı ve uzlaşıcı çabalarına atıfta bulunan Yılmaz, "Suriye toplumunun tüm bileşenlerini eşit vatandaşlık temelinde bir araya getirmek için somut adımlar attı." dedi.

Süveyda'dan "yanlış ders çıkarmaya meyilli olanlara" mesaj verdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Suriye'nin Süveyda bölgesinde yaşananlardan bazı unsurların "yanlış dersler çıkarmaya meyilli" olabileceğine dikkati çekerek "SDG de kesinlikle bunlardan biri." diye konuştu.

Yılmaz, Suriye'yi bölünmeye ve parçalanmaya sürüklemek için hiç kimsenin bazı aksaklıkları istismar etmeye teşvik edilmemesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin, başından beri Suriye'nin barışı sağlama ve yeniden inşa çabalarını desteklediğinin altını çizen Yılmaz, bu amaçla bugüne kadar kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun olumlu etkisini sahada şimdiden görmeye başladıklarını söyledi.

Yılmaz, "Adı, istikrarsızlık, terörizm ve kitlesel göç ihraç eden başarısız bir uyuşturucu devletiyle özdeşleşmiş eski Suriye'nin sonsuza dek tarihe gömülmesini sağlamak için Suriye hükümeti ve halkıyla güçlü bir dayanışma içinde durmalıyız." ifadelerini kullandı.