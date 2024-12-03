Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Fransa'nın Suriye Özel Temsilcisi Jean-François Guillaume ile görüştü.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, Fransa'nın Suriye Özel Temsilcisi Jean-François Guillaume ile bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Yılmaz ve Guillaume'dan Suriye Görüşmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?