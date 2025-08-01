Yiwu'da Yabancı Şirket Sayısı 10,000'e Ulaştı

YİWU, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Yiwu kentinde kurduğu şirketi için işletme ruhsatını alan Pakistanlı iş adamı Ali Kamran, 31 Temmuz 2025.

Pakistanlı iş insanı Kamran'ın Çin'in Yiwu kentinde El-Wafia İş Danışmanlığı Limited Şirketi'ni kurmasıyla birlikte, kentteki yabancı sermayeli şirket sayısı 10.000'e ulaştı.

Yemen, Irak, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Hindistan ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 160'tan fazla ülke ve bölgeden gelen kuruluşlara ev sahipliği yapan Yiwu, çok katmanlı bir küresel yatırım ağı oluşturdu. (Fotoğraf: Xinhua)