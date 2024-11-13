Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını bildirdi.
Ersoy paylaşımında ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi"nin belirlendiğini belirterek, "Hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Ersoy'un paylaştığı bilgiye göre, YKS 21-22 Haziran 2025'te, 2025- KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025'te, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi'ne "https://osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
Son Dakika › Güncel › YKS, 21-22 Haziran 2025'te yapılacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?