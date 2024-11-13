YKS, 21-22 Haziran 2025'te yapılacak - Son Dakika
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YKS, 21-22 Haziran 2025'te yapılacak

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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını bildirdi.

13.11.2024 11:18  Güncelleme: 11:26
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını bildirdi.

Ersoy paylaşımında ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi"nin belirlendiğini belirterek, "Hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

KPSS EYLÜL AYINDA YAPILACAK

Başkan Ersoy'un paylaştığı bilgiye göre, YKS 21-22 Haziran 2025'te, 2025- KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025'te, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi'ne "https://osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

YKS, 21-22 Haziran 2025\'te yapılacak

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Son Dakika Güncel YKS, 21-22 Haziran 2025'te yapılacak - Son Dakika

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