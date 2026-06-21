YKS AYT Sınavı Tamamlandı, YDT Başlıyor

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sona erdi. Sınav maratonu saat 15.45'te Yabancı Dil Testi (YDT) ile devam edecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-YKS kapsamında gerçekleştirilen (AYT) tamamlandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru yöneltildi ve 180 dakika süre verildi.

Sınav saat 10.15'te başladı, 13.15'te sona erdi. Sınavdan çıkışlar saat 12.30'da başladı. Sınav merkezi önünde öğrencileri ise heyecanlı velileri bekledi. Saat tam 13.15'teki sınav bitiminde ise dışarıda bekleyen veliler adayları alkışlarla kutladı. Bazı anne ve babalar da çocuklarını çiçeklerle karşıladı.

ÖĞRENCİLER SINAVI DEĞERLENDİRDİ

TYT sınavının daha zor geçtiğini ifade eden bir eşit ağırlık öğrencisi, "Çok büyük bir zorluğu yoktu AYT'nin. Geçen yıl ki sınav daha zordu gibi geldi bana. Hukuk düşünüyorum, bakalım" dedi.

Bir başka öğrenci de "Bazı sorular yoruma dayalıydı. Çoğunluğunun zaten bilgi olması bekleniyordu. Ben eşit ağırlıkçıyım ama hiç matematik çözmedim, bana göre çok zordu" dedi.

Matematik testinin zor olduğunu belirten bir öğrenci de sınavın beklediği gibi olduğunu söyledi.

Uluslararası Bakalorya programı kapsamında sınava giren bir öğrenci de "Milli Eğitim'in sosyal çevreye yaşattıkları üzüyor beni. Arkadaşlarımda da gördüm, kendilerinden çok ödün verdiler. Umarım herkes istediğini yapabilir" diye konuştu.

Bir sayısal bölümü öğrencisi de matematik testinin geçen yıl daha zor olduğunu ifade etti. Bir başka sayısal öğrencisi de biyoloji testinin zor olduğunu söyledi.

"ÇOCUKLARIN ÇOK BÜYÜK STRESLERİ VAR"

Sınav sonrası kızını kapıda çiçeklerle konuşan bir baba, "Zor bir süreçti. Anne baba olarak da sıkıntılıydık. Çocukların çok büyük stresleri var. Dersler ve konular çok ağır. Bütün çocuklarımız da dahil olmak üzere inşallah istedikleri yerlere gelirler ama veliler olarak bir o kadar da biz stresliyiz, emin olun" dedi.

"SORULAR GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE ZORDU"

Sınavının iyi geçtiğini ifade eden bir öğrenci de "AYT olmasına rağmen vakit konusunda bir tık sıkıntı çektiğimi düşünüyorum. İnşallah tüm öğrencilerin gönlünce olur. Sorular geçtiğimiz yıllara göre bir tık daha zordu, bir tık daha zorlayıcı soru stilleri vardı. Özellikle TYT sınavında Türkçenin bir tık daha vakit alıcı ve daha zor olduğunu düşünüyorum. Matematikte zorluk seviyesi geçen seneye çok benziyordu" dedi.

Sınavının iyi geçtiğini ifade eden bir başka öğrenci de "Dört yılın emeğinin sonucunu aldık diye düşünüyorum. Ben eşit ağırlıkçıyım. Sınav zor değildi. Geçtiğimiz yıla göre daha kolay bir sınavdı. Sadece matematik kısmı biraz zordu" değerlendirmesini yaptı.

"TOPYEKÜN TARTIŞLMASI GEREKEN BİR SÜREÇ"

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da sınava giren çocuğunu bekleyenler arasındaydı. Yılmaz, "Bu bir maraton. Türkiye'de iki milyondan fazla genç umuda yürüyor. 200'den fazla üniversite var, 7 milyondan fazla aktif de üniversite öğrencisi var. Üniversite sınavı artık Türkiye'de genç işsizliği öteleme organizasyonuna dönüştü. Sınavlar mesleksizleştirmeyi de kolaylaştırıyor bana göre. Bu bir maraton tabii. Bütün aileler kapılarda bekliyorlar bir umut diye. Herkes kendi çocuğunu en değerli görüyor. Ama topyekün belki de tartışılması gereken bir süreç. Zor bir süreç. Veliler, çocuklardan daha heyecanlı. Çocuklarımızı strese sokuyoruz, sonucunda tam ne elde ediyoruz bilmiyorum" diye konuştu.

YDT SAAT 15.45'TE

YKS maratonununda üçüncü ve son oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olacak. YDT saat 15.45'te başlayacak. Öğleden sonraki bu oturum için binalara 15.30'dan sonra adaylar alınmayacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YDT'ye 203 bin 639 adayın katılacağı belirtildi. YDT, ağırlığı 195 bin 51 kişi ile İngilizce olmak üzere Arapça, Almanca, Rusça ve Fransızca dillerinde uygulanacak.