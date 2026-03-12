YKS Başvuru Süresi Bugün Sona Eriyor - Son Dakika
YKS Başvuru Süresi Bugün Sona Eriyor

12.03.2026 13:23
YKS için başvuru ve ücret ödeme işlemleri bugün 23.59'a kadar tamamlanacak.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru ve ücret ödeme işlemleri bugün saat 23.59'a kadar tamamlanabilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS için 6 Şubat 2026'da başlayan başvuru ve ücret ödeme işlemlerinin bugün saat 23.59'a kadar tamamlanması gerekiyor.

Başvuruların başvuru merkezlerinden yapılması durumunda ise işlemlerin resmi çalışma saatleri bitimine kadar gerçekleştirilebilek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler 2026-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor. Adayların başvuru yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Kılavuz ve başvuru bilgilerine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

Ser oturum için bin 50 lira olarak belirlenmişti.

Kaynak: ANKA

Güncel, YKS, Son Dakika

